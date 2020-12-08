Украинец взял револьвер и поехал с ним в Крым

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Крымские пограничники похвастались, что «предотвратили три попытки провоза через государственную границу запрещенных предметов».

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым, изъяты револьвер, электрошокер и две редкие книги.

«В пункте пропуска «Джанкой» сотрудники пограничного контроля в ручной клади гражданина Украины 1954 года рождения выявили пневматическое оружие – револьвер марки Ekol модели Viper калибра 4 мм, – говорится в сообщении. – В пункте пропуска «Армянск», в ходе осмотра транспортного средства под управлением гражданина Украины 1978 года рождения в ящике под водительским сидением обнаружен электрошокер».

В Погрануправлении отметили, что гражданин с револьвером направлялся в Крым, а украинцы с шокером и книгами, наоборот, пытались покинуть полуостров.

«В пункте пропуска «Армянск» предотвращена попытка вывоза из Российской Федерации двух французских книг, возможно, представляющих историческую ценность. Изданные в 19 веке произведения выявлены во время осмотра личных вещей гражданина Украины 1984 года рождения. В настоящее время книги изъяты с целью дальнейшей передачи в музей Симферополя для проведения экспертной оценки», – уточнили в сообщении.

Все обнаруженные предметы переданы сотрудникам Крымской таможни для принятия соответствующего процессуального решения в отношении нарушителей законодательства. Все попытки незаконного провоза указанных предметов произошли в ноябре текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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