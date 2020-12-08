Власть
Суд запретил строительство в районе Тихой бухты
фото © Крым.реалии
В администрации Феодосии сообщают, что собственнику земельного участка в пгт Орджоникидзе, возле границ Тихой бухты, где на минувшей неделе появилась тяжелая техника, запретили осуществлять строительные работы.
Указывается, что власти получили определение об обеспечении иска.
«Обеспечительные меры предусматривают наложение запрета на осуществление земляных, строительных и иных работ на участке в пгт Орджоникидзе, находящемся в непосредственной близости от особо охраняемой природной территории», – сказано в сообщении.
В администрации отметили, что начальник управления муниципального контроля Игорь Соколов совместно с сотрудниками отделения судебных приставов по Феодосии уведомили представителя собственника земельного участка о принятом постановлении о возбуждении исполнительного производства, а также о необходимости принятия мер, направленных на обеспечение иска.
«На период судебных разбирательств проведение каких-либо работ на участке запрещено», – добавили в администрации.
Комментарии собственника участка относительно решения суда отсутствуют.
Возле границ Тихой бухты, сотрудники администрации Феодосии 2 декабря обнаружили строительную технику, которая осуществляла работы по планировке территории.
Тихая бухта, расположенная между поселками Коктебель и Орджоникидзе, находится, по словам местных жителей, под угрозой исчезновения.
В мае 2017 года жители Коктебеля обращались к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой защитить от застройки Тихую бухту.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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