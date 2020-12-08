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Власть

Суд в Киеве разрешил задержать российского вице-адмирала из-за событий в Керченском проливе

17:11 вторник, 8 декабря 2020
Суд в Киеве разрешил задержать российского вице-адмирала из-за событий в Керченском проливе

фото © Укринформ

Шеченковский районный суд Киева постановил задержать заместителя председателя Погрануправления ФСБ России, вице-адмирала Геннадия Медведева, подозреваемого в «организации захвата украинских военных кораблей у берегов Крыма в 2018 году», сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что данное решение – повторное, поскольку срок предыдущего аналогичного постановления, принятого 27 ноября 2018 года, истекает. Документ был направлен по почте в ФСБ России, также Медведева объявили в розыск.

Решение суда обжалованию не подлежит.

В марте 2019 года США ввели новые санкции за действия России в Черном море, в список попал, в том числе, заместитель начальника Погрануправления ФСБ России Геннадий Медведев.

Кроме того, Канада ввела санкции против 114 физических и 15 юридических лиц за захват украинских кораблей и военных в Черном море. Также Европейский союз официально ввел санкции против российских военных за захват украинских военнослужащих вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины – катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» – направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей, ведомство утверждает, что три украинских военных корабля «незаконно пересекли госграницу России».

Российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных, обвинив их по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозило до 6 лет лишения свободы. Украинские моряки находились в московском СИЗО.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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