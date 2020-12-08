Синоптики предупредили об ураганном ветре в Крыму

В МЧС поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым.

Так сегодня, 8 декабря, в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, возможны порывы до 25 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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