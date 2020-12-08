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Общество

Синоптики предупредили об ураганном ветре в Крыму

08:54 вторник, 8 декабря 2020

В МЧС поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым.

Так сегодня, 8 декабря, в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, возможны порывы до 25 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ближайшее время в Крыму ожидается дефицит осадков. В ближайшие 7-10 дней в Крыму не ожидается снегопадов или других осадков.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 7 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 7 декабря.

Снега не будет: ФОБОС пообещал Крыму «марсианскую» погоду. Сухая и морозная погода, которую синоптики называют «марсианской», придет в Крым в ближайшие дни, сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 6 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 6 декабря.

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