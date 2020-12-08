Общество
Синоптики предупредили об ураганном ветре в Крыму
В МЧС поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым.
Так сегодня, 8 декабря, в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, возможны порывы до 25 м/с.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В ближайшее время в Крыму ожидается дефицит осадков. В ближайшие 7-10 дней в Крыму не ожидается снегопадов или других осадков.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 7 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 7 декабря.
Снега не будет: ФОБОС пообещал Крыму «марсианскую» погоду. Сухая и морозная погода, которую синоптики называют «марсианской», придет в Крым в ближайшие дни, сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 6 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 6 декабря.
«Фаворит» грезит возрождением во второй части сезона, «Крымтеплица» меняет тренера
Новый сезон в чемпионате Крыма развивается по неожиданному сценарию. Чемпион прошлого сезона «Евпатория» в этом розыгрыше выступает неважно и идет лишь на четвертом месте в турнирной таблице.
Турция предложила Украине недорого разгромить российские ПВО в Крыму
Турция сообщила о предложении Украине купить убийц российских ПВО в Крыму.
Поклонская сравнила Крым с Марсом и зовет Маска
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская пригласила американского инноватора Илона Маска решить проблему с водой на полуострове.
«Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города
В столице Крыма на площади имени Ленина установили городскую елку. Новая конусовидная красавица вызвала волну негодования жителей Симферополя.
19 часов назад
Власти Крыма решили забирать «ничейную недвижимость»
14 часов назад
Россия не пустит украинцев в Крым до конца пандемии?
12 часов назад
Запасов Аянского водохранилища хватит на восемь дней
19 часов назад
Власти России подготовили правила «безопасного Нового года»
Роспотребнадзор РФ порекомендовал провести новогодние праздники в кругу семьи и ограничить контакты на время зимних каникул.