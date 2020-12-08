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Происшествия

«Саботаж»: жителей Симферополя подозревают в водном вредительстве

«Саботаж»: жителей Симферополя подозревают в водном вредительстве

фото © Новости Крыма

При огромном дефиците воды кто-то из жителей Симферополя сливал воду из системы отопления в канализацию.

Об этом рассказал представитель администрации Симферополя Анатолий Русин. По его сведениям, долгое время поступали жалобы о холодных трубах в доме по адресу Первомайская 3.

«Проблемный дом», - охарактеризовал его Русин и рассказал, что в прошлые выходные к поискам были подключены специалисты. Утечку не обнаружили.

Но после того как предприняли попытку осмотреть отопление в квартирах случилось чудо – проблема исчезла, сообщают «Аргументы недели».

«Стали стучаться в квартиры – утечка прекратилась. Мы делаем вывод, что это просто был сброс в какой-то из квартир – кто-то спускал воду в канализацию», - доложил он.

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города. В столице Крыма на площади имени Ленина установили городскую елку. Новая конусовидная красавица вызвала волну негодования жителей Симферополя.

Запасов Аянского водохранилища хватит на восемь дней. В Аянском водохранилище воды хватит всего на восемь дней, но специалисты планируют переправлять ее потребителям из других источников.

Три часа утром и три часа вечером: в Ялте вводят жесткий график подачи воды. Большая Ялта с 14 декабря перейдет на подачу воды населению по графику.

Власти обещают начать реконструкцию очистных сооружений на ЮБК. Реконструкция включенных в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя канализационно-очистных сооружений Южного берега Крыма начнется в 2021 году.

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