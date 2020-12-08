Происшествия
«Саботаж»: жителей Симферополя подозревают в водном вредительстве
фото © Новости Крыма
При огромном дефиците воды кто-то из жителей Симферополя сливал воду из системы отопления в канализацию.
Об этом рассказал представитель администрации Симферополя Анатолий Русин. По его сведениям, долгое время поступали жалобы о холодных трубах в доме по адресу Первомайская 3.
«Проблемный дом», - охарактеризовал его Русин и рассказал, что в прошлые выходные к поискам были подключены специалисты. Утечку не обнаружили.
Но после того как предприняли попытку осмотреть отопление в квартирах случилось чудо – проблема исчезла, сообщают «Аргументы недели».
«Стали стучаться в квартиры – утечка прекратилась. Мы делаем вывод, что это просто был сброс в какой-то из квартир – кто-то спускал воду в канализацию», - доложил он.
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