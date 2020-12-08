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Россия хочет вылавливать медуз в Азовском и Черном морях
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Добыча медуз, из-за которых сокращается популяция промысловой хамсы в Азовском и Черном морях, может начаться в 2021 году, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.
«Ученым поручено обосновать объемы рекомендованной добычи медуз в Азовском и Черном морях на 2021 год для промышленного рыболовства и биологической мелиорации, а также подготовить биологическое обоснование для внесения медуз Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в перечень малоценных видов водных биоресурсов», – говорится в сообщении.
Вопрос обсуждался на последнем заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета, в котором участвовали представители Росрыболовства, профильных министерств Ростовской области, Кубани и Крыма, научных организаций, а также ассоциаций рыбопромышленников.
Со ссылкой на данные, озвученные в ходе заседания, отмечается, что только за год добыча хамсы в Азовском море сократилась на 28,6%. Это связано, в частности, с повышением температуры воды. Однако еще одним фактором является рост численности медуз, у которых та же пищевая база, что и у ценных промысловых ресурсов.
«Учитывая высокую численность медуз и их воздействие на кормовую базу промысловых объектов, участники совета поддержали необходимость разработки методов лова желетелых, а также способов их переработки и реализации с учетом практики на Дальнем Востоке», – добавили в пресс-службе.
Также планируется проработать вопрос обмена опытом с китайскими добытчиками и продавцами по переработке медуз.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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