Власть
Ремонт офтальмологического центра в Симферополе обойдется в 337 млн рублей
Строительная компания «ПетроБалт» определена единственным подрядчиком, который займется капитальным ремонтом самой известной глазной клиники Крыма, расположенной на улице Ленинградской в Симферополе.
Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на сайте Совета министров РК.
«Определить общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ПетроБалт» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт офтальмологического центра ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» с ценой контракта 337,2 млн рублей», – говорится в документе.
В распоряжении уточняется, что предельным сроком, на который заключается контракт, является 31 декабря 2022 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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