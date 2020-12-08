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Власть

Ремонт офтальмологического центра в Симферополе обойдется в 337 млн рублей

Строительная компания «ПетроБалт» определена единственным подрядчиком, который займется капитальным ремонтом самой известной глазной клиники Крыма, расположенной на улице Ленинградской в Симферополе.

Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на сайте Совета министров РК.

«Определить общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ПетроБалт» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт офтальмологического центра ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» с ценой контракта 337,2 млн рублей», – говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что предельным сроком, на который заключается контракт, является 31 декабря 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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