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Коронавирус в Крыму

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки, выявлен 71 новый случай

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки, выявлен 71 новый случай

фото © strana.ua

Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 71 человека.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в городе составило 4 913.

За сутки скончались пятеро пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 148.

Выздоровели с начала пандемии 4 477 человек, из них 134 за последние 24 часа.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 17 383 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 13 185 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило 339 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Пять человек с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Пока только рост: в Крыму - 274 новых заражений коронавирусом. За 7 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции, в том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В аптеках Севастополя наблюдается дефицит препарата «Арбидол». В Севастополе в аптеках длительное время отсутствует противовирусный препарат «Арбидол», рекомендованный Министерством здравоохранения России при вирусных инфекциях типа ОРВИ.

Ректор Крымского федерального университета заразился COVID-19. Ректор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Андрей Фалалеев заразился коронавирусом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе вуза.

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