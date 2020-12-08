Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Пока только рост: в Крыму - 274 новых заражений коронавирусом ● Россия не пустит украинцев в Крым до конца пандемии? ● В аптеках Севастополя наблюдается дефицит препарата «Арбидол» ● Ректор Крымского федерального университета заразился COVID-19
Пять пациентов с COVID-19 скончались в Севастополе за сутки, выявлен 71 новый случай
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Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 71 человека.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество случаев заражения коронавирусом в городе составило 4 913.
За сутки скончались пятеро пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 148.
Выздоровели с начала пандемии 4 477 человек, из них 134 за последние 24 часа.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 17 383 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 13 185 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило 339 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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