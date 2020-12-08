Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пока только рост: в Крыму - 274 новых заражений коронавирусом ● Россия не пустит украинцев в Крым до конца пандемии? ● В аптеках Севастополя наблюдается дефицит препарата «Арбидол» ● Ректор Крымского федерального университета заразился COVID-19 ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Пять человек с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общие количество летальных случаев с начала пандемии достигло 339.
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 274 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 17 383 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 13 185 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В аптеках Севастополя наблюдается дефицит препарата «Арбидол». В Севастополе в аптеках длительное время отсутствует противовирусный препарат «Арбидол», рекомендованный Министерством здравоохранения России при вирусных инфекциях типа ОРВИ.
Ректор Крымского федерального университета заразился COVID-19. Ректор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Андрей Фалалеев заразился коронавирусом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе вуза.
Названо самое массовое последствие коронавируса. У большинства переболевших коронавирусом наблюдается тенденция к повышенному артериальному давлению.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 8 до 80 лет.
Пока только рост: в Крыму - 274 новых заражений коронавирусом
За 7 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции, в том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
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