Происшествия
Пропавшую в Ялте девушку нашли в Симферополе
5 декабря в ялтинскую полицию обратилась 56-летняя местная жительница с заявлением о том, что во время конфликта ее 18-летняя дочь, инвалид 3 группы с детства, ушла в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.
Незамедлительно на поиск несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав полиции Республики Крым. Были опрошены родственники, друзья девочки.
Правоохранители сразу же проверили автовокзалы, все въезды и выезды из города, отработали места концентрации молодежи.
7 декабря в ходе патрулирования Железнодорожного района г. Симферополя автопатрулем отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Симферополю в районе вокзала была обнаружена девушка, схожая по приметам с пропавшей в Ялте беглянкой.
Доставив девушку в отдел полиции, правоохранители установили ее личность. Для полной уверенности из Ялты были вызваны родители пропавшей девушки. Они сразу узнали свою дочь.
К счастью, за время нахождения вне опеки взрослых никаких противоправных деяний в отношении девушки совершено не было.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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