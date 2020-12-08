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Происшествия

Пропавшую в Ялте девушку нашли в Симферополе

5 декабря в ялтинскую полицию обратилась 56-летняя местная жительница с заявлением о том, что во время конфликта ее 18-летняя дочь, инвалид 3 группы с детства, ушла в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

Незамедлительно на поиск несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав полиции Республики Крым. Были опрошены родственники, друзья девочки.

Правоохранители сразу же проверили автовокзалы, все въезды и выезды из города, отработали места концентрации молодежи.

7 декабря в ходе патрулирования Железнодорожного района г. Симферополя автопатрулем отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Симферополю в районе вокзала была обнаружена девушка, схожая по приметам с пропавшей в Ялте беглянкой.

Доставив девушку в отдел полиции, правоохранители установили ее личность. Для полной уверенности из Ялты были вызваны родители пропавшей девушки. Они сразу узнали свою дочь.

К счастью, за время нахождения вне опеки взрослых никаких противоправных деяний в отношении девушки совершено не было.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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