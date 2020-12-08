Прогноз погоды в Крыму на вторник 8 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 8 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер местами 20- 25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный ветер местами 20- 25 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 87 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 98 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 44 км/час, возможны порывы до 62 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 90 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 39 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 88 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 33 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 39 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью около 2 градусов. Ветер восточный 27 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 93 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 10, в Николаевке - 11, в Севастополе - 12, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 9, в Сочи - 15, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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