Предприниматель отказался снести незаконный аттракцион в Ялте и лишился поездки в Турцию

Суд ограничил индивидуальному предпринимателю право выезда за границу за то, что он не выполнил требование судебных приставов по демонтажу незаконно установленного в Ялте аттракциона.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Республике Крым.

«В качестве одной из мер воздействия на должника М., уклоняющегося от исполнения решения суда, вынесено постановление о временном ограничении его выезда за пределы Российской Федерации. И как следствие, гражданин М. не смог полететь по запланированной путевке на отдых в Турцию», – говорится в сообщении.

Прежде судебные приставы обязали предпринимателя демонтировать и убрать самовольно установленный передвижной аттракцион «Молот» с набережной Ялты и привести территорию в первоначальное состояние. Но должник в установленный срок не выполнил требования приставов, после чего и был временно лишен права покидать страну.

В управлении отметили, что именно примененная мера побудила предпринимателя-должника самостоятельно в короткие сроки демонтировать незаконно установленный аттракцион. Решение суда исполнено в полном объеме.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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