Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Россия не пустит украинцев в Крым до конца пандемии? ● В аптеках Севастополя наблюдается дефицит препарата «Арбидол» ● Ректор Крымского федерального университета заразился COVID-19 ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Пока только рост: в Крыму - 274 новых заражений коронавирусом
фото © meduza.io
За 7 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции, в том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 195 выявлены при обращении за медицинской помощью, 79 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 947 человек.
Выздоровевших за весь период – 13 185 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ректор Крымского федерального университета заразился COVID-19. Ректор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Андрей Фалалеев заразился коронавирусом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе вуза.
Названо самое массовое последствие коронавируса. У большинства переболевших коронавирусом наблюдается тенденция к повышенному артериальному давлению.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 8 до 80 лет.
Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть смертей пациентов с коронавирусом подтверждено в Крыму за минувшие сутки.
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