От коронавируса умерли около ста священников РПЦ

фото © rbc.ru

Около ста священнослужителей Русской православной церкви умерли от от коронавируса с начала пандемии, сообщил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Комментируя то, что до сих пор РПЦ не опубликовала полный список имен умерших, Легойда заявил, что «это личная информация, которую человек совершенно не обязан делать достоянием общественности».

Издание «МБХ Медиа» отмечает, что собственную статистику смертей от коронавируса РПЦ опубликовала только один раз – 25 августа, однако в ней приводились объединенные данные по России, Беларуси и Казахстану и в ней также не указывались имена умерших. На тот момент, по данным церкви, в трех странах от COVID-19 скончались 29 священнослужителей и 17 насельников и насельниц.

Коронавирус SARS-CoV-2, ранее известный как 2019-nCoV, обнаружили в Китае в конце 2019 года.

Он вызывает заболевания COVID-19. В некоторых случаях течение болезни легкое, в других – с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных выздоравливает; умирают преимущественно люди с ослабленной иммунной системой, в частности пожилые.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, пандемией.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Беременных керчанок заставляют платно проходить обследования, предусмотренные полисом ОМС. Жительницы Керчи жалуются, что их заставляют оплачивать услуги, предусмотренные системой обязательного медицинского страхования.

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Пять человек с новой коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Пока только рост: в Крыму - 274 новых заражений коронавирусом. За 7 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции, в том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В аптеках Севастополя наблюдается дефицит препарата «Арбидол». В Севастополе в аптеках длительное время отсутствует противовирусный препарат «Арбидол», рекомендованный Министерством здравоохранения России при вирусных инфекциях типа ОРВИ.