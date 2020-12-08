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Власть

Очистные с выпуском в Артбухте пополнили особый список Севастополя

Очистные с выпуском в Артбухте пополнили особый список Севастополя

фото © Юлия Блоцкая / ForPost

Правительство Севастополя внесло первый этап создания системы ливневой канализации Севастополя в перечень объектов, которые будут проектироваться и строиться одним подрядчиком, «под ключ».

Решение было принято на заседании правительства.

Как объяснил докладчик, глава департамента капстроя Илларион Гапицонов, это позволит ускорить строительство, предусмотренное программой развития Севастополя.

«Предусматривается строительство локальных очистных сооружений – это первая очередь с глубоководным выпуском в районе Артиллерийской бухты - социально значимый объект инженерной инфраструктуры», - уточнил он.

Кроме того, список объектов «под ключ» пополнило проектирование и реконструкция второй очереди парка Победы. Необходимое для его финансирования постановление также было принято на этом заседании.

Ученый и сопредседатель севастопольского отделения ОНФ Наталья Мильчакова выразила серьезное сомнение в допустимости проекта с выпуском в Артбухту.

«Название глубоководный подразумевает, что любые стоки - ливневые или канализация - уйдут под слой термоклина, то есть в холодную зону, и подниматься на поверхность не будут. Так работают глубоководные коллекторы в Голубой, Ялте, Сочи и так далее. В Артиллерийской бухте это невозможно, как и в целом Севастопольской бухте, так как ее глубина не превышает 14-16 м, то есть нет условий для сброса и, главное, нет клина - промежутка водных масс. Получается, что все уйдет и ляжет якобы на дно, по факту перемешиваясь с водой бухты. Это гибель всего живого как минимум и зловония как максимум», - предупредила она.

В тексте использованы материалы: Форпост

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