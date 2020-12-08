Молодая крымчанка украла миллион у родителей и сбежала с возлюбленным в Магадан

фото © Новости Крыма

Книжная романтика добралась и до крымского поселка Ленино.

Молодая пара — семнадцатилетняя Маша* и восемнадцатилетний Олег* — вместе еще со школы. С самого детства они ходили в один класс, сидели за одной партой и не смогли расстаться даже спустя несколько лет учебы в колледже. Поэтому, когда парню нужно было срочно поехать в Магадан к своей сестре, Маша бросилась вслед за возлюбленным. Но, сперва девушка обокрала собственных родителей.

Решение вместе отправиться в Магадан влюбленная пара приняла мгновенно. Вечером 4 декабря они быстро собрали вещи, вскрыли родительский сейф у Маши дома, купили билеты и улетели на север ближайшим рейсом. Об их внезапном путешествии не знали даже друзья, а родители забили тревогу спустя сутки.

— Маша перестала выходить на связь, у нее был отключен телефон. Их друзья тоже ничего не знали, поэтому пришлось срочно обратиться в полицию. Мы очень переживали, ведь такого раньше никогда не было, — слезно рассказывает «Комсомолке» мать девочки.

Как удалось выяснить, из родительского дома девочка «позаимствовала» миллион рублей, но потратить все деньги за несколько дней в Магадане не успела.

Сообщение о пропаже быстро дошло до магаданских оперативников. Ромео и Джульетту нашли через два часа после обращения родителей и немедленно доставили домой.

Теперь судьба отношений Маши и Олега остается под большим вопросом. Родители, мягко говоря, сильно обеспокоены таким импульсивным поступком парочки, но и запретить встречаться подросткам они тоже не могут.

— У них любовь, тут даже злиться бесполезно, — разводят руками родители.

*Имена изменены

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти России подготовили правила «безопасного Нового года». Роспотребнадзор РФ порекомендовал провести новогодние праздники в кругу семьи и ограничить контакты на время зимних каникул.

Какой сегодня праздник 7 декабря. Сегодня, 7 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Крымчанка Юлия Качула представила новую песню на украинском языке. Певица, преподаватель вокала из Симферополя Юлия Качула записала новую песню на украинском языке под названием «Олтар Вічності».

Коронавирус: ялтинские власти анонсировали новые ярмарки. Власти Ялты анонсируют проведение новых ярмарок, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.