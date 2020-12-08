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Лоза рассказал подробности «крымского кидалова»

17:19 вторник, 8 декабря 2020
Лоза рассказал подробности «крымского кидалова»

фото © www.rosbalt.ru

Известный российский певец, поэт и исполнитель Юрий Лоза рассказал о том, как его «кинули в Крыму» с квартирой, где он планировал отдохнуть.

В Facebook он уточнил, что произошло это в сентябре.

«Как выяснилось, мне отказали в возбуждении дела до того времени, как пришел ответ из банка «Яндекс.

Деньги», в котором мошенник завел карту. И еще я узнал, что если затянуть расследование более, чем на 30 суток, то его можно прекращать за отсутствием состава преступления. К тому же находчивые крымские дознаватели перенаправили дело в Москву, потому что я тут живу и отсюда пересылал деньги», - написал Юрий Лоза.

По мнению певца, московские полицейские информацию «слили».

«Сейчас, по словам крымских следаков, предыдущая отписка вроде как аннулирована, а дополнительные сведения, полученные из банка, вслед за уже отправленными документами тоже поехали в первопрестольную», - написал российский исполнитель.

Как ранее сообщалось, Юрий Лоза на вопрос о самом знаменательном событии, произошедшем с ним за 2020, год рассказал, как заново открыл для себя Крым. По его словам, за один год он посетил полуостров несколько раз.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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