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Лидеров НАТО призывают разработать «четкую стратегию» по Крыму

13:56 вторник, 8 декабря 2020
Лидеров НАТО призывают разработать «четкую стратегию» по Крыму

фото © Крым.реалии

Эксперты Львовского форума по безопасности обратились к лидерам НАТО, США, ЕС и стран Черного моря с призывом объединить усилия и разработать четкую стратегию для противодействия России в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба форума.

Эксперты отметили возрастающую важность Черного моря для трансатлантической безопасности и признали «российскую агрессивную внешнюю политику ключевой угрозой для безопасности и процветания региона».

В документе также говорится об «угрожающем наращивании Россией военных сил в регионе, в частности увеличении военного присутствия в странах Южного Кавказа в результате развития конфликта в Нагорном Карабахе, а также превращения Черного моря на пусковую площадку для российских военных операций на Ближнем Востоке, что стало возможным благодаря оккупации Крыма».

«Эксперты обеспокоены отсутствием четкой стратегии НАТО в регионе, что создает вакуум, который легко заполняет Россия, и отмечают, что Запад должен применять целостный подход к собственному юго-восточному флангу, включающему Балтику, Черноморский регион и регион Средиземного моря», – говорится в сообщении.

Среди конкретных шагов для улучшения безопасности в Черноморском регионе эксперты, в частности, предлагают запретить вход кораблей из Крыма во все европейские порты, обеспечить постоянное присутствие немецких и американских кораблей в Черном море, в частности в украинских портах.

«Также необходимо разместить в регионе тренировочную базу для регулярных военных учений стран Черного моря и НАТО. Важными считают эксперты также усилия для противодействия гибридным угрозам, в том числе пересмотр собственности на критическую инфраструктуру вдоль побережья и уменьшение политического влияния России на страны региона», – говорится в сообщении.

Для укрепления позиций НАТО в регионе подписанты документа обратились с требованием как можно быстрее предоставить Украине и Грузии реалистичный план действий по членству в НАТО, согласно решению Бухарестского саммита 2008 года.

Львовский форум по безопасности состоялся 9-14 ноября 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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