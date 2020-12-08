Крыша, баня и целый этаж: в Крыму пожарные два часа тушили дом

Частный дом в Симферопольском районе пожарные безуспешно пытались отвоевать у огня в течение двух часов.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сообщение о возгорании частного дома поступило утром во вторник из пгт Гвардейское.

На место выдвинулось дежурное подразделение пожарной охраны республики и сотрудники Главуправления МЧС России по региону. Разбушевавшееся пламя удалось потушить только через два часа.

«Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции здания во избежание повторного возникновения огня. К сожалению, огнем уничтожены кровля, второй этаж жилого дома и баня. Площадь пожара составила 200 кв.м. Пострадавших нет», - сообщил министр ЧС республики Сергей Шахов, отметив, что причины возгорания в данный момент устанавливают специалисты.

С начала 2020 года в пожарах на территории республики, по данным ГУ МЧС России по региону, были спасены 114 человек, еще 202 человека пострадали, 89 человек погибли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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