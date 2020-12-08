Общество
Крымские мужчины стали чаще выбирать женщин с детьми
В Крыму мужчины часто ищут женщин, у которых уже есть дети.
Об этом сообщил доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии Таврической академии Крымского федерального университета Василий Малкин.
«Очень часто мужчины сейчас ищут женщин уже с детьми. Они с ребенком от первого брака этой женщины налаживают отношения, добиваются того комфортного для ребенка состояния, когда он начинает называть небиологического отца папой. А потом заводят второго ребенка. Это реалии XXI века. Это не где-то там, за рубежом – это здесь у нас в Крыму», – отметил ученый.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Опреснительные установки обещают построить в Судаке, Керчи, Феодосии. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отработать вопросы размещения опреснительных установок в Судаке, Керчи и Феодосии, а также тех муниципалитетах, которые снабжаются за счет подземных источников.
Проект яхт-стоянки в Балаклаве раскритиковали в Союзе архитекторов Севастополя. Создание марины повлечет многократные нагрузки на городок и конфликты между местными жителями и владельцами «коттеджей под парусом», считает архитектор Пушкарев.
Крымчанам показали какой может быть будет яхтенная марина в Балаклаве. В Севастополе в электронном виде начались общественные обсуждения проекта яхтенной марины в Балаклаве.
В ООН дали катастрофический прогноз на 2021 год. Мир столкнулся с сильнейшим за 75 лет кризисом, вызванным пандемией, — на грани голодной смерти оказались почти 270 млн человек.
Пока только рост: в Крыму - 274 новых заражений коронавирусом
За 7 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции, в том числе 30 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Фаворит» грезит возрождением во второй части сезона, «Крымтеплица» меняет тренера
Новый сезон в чемпионате Крыма развивается по неожиданному сценарию. Чемпион прошлого сезона «Евпатория» в этом розыгрыше выступает неважно и идет лишь на четвертом месте в турнирной таблице.
Ученый рассказал, что в Крыму станет наиболее проблемным при опреснении морской воды
При опреснении морской воды в Крыму, о чем на минувшей неделе сообщили местные власти, три вопроса остаются дискуссионными: транспортировка воды с побережья, энергозатратность установок и утилизация рассола, остающегося после опреснения.
5 декабря
Власти Крыма решили забирать «ничейную недвижимость»
18 часов назад
Россия не пустит украинцев в Крым до конца пандемии?
16 часов назад
В Крыму галечный пляж пытались расширить землей фото
Оператор пляжа в южнобережном поселке Малый Маяк (городской округ Алушта) пытался расширить береговую линию, разбавив гальку обычной землей.