Крымские мужчины стали чаще выбирать женщин с детьми

В Крыму мужчины часто ищут женщин, у которых уже есть дети.

Об этом сообщил доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии Таврической академии Крымского федерального университета Василий Малкин.

«Очень часто мужчины сейчас ищут женщин уже с детьми. Они с ребенком от первого брака этой женщины налаживают отношения, добиваются того комфортного для ребенка состояния, когда он начинает называть небиологического отца папой. А потом заводят второго ребенка. Это реалии XXI века. Это не где-то там, за рубежом – это здесь у нас в Крыму», – отметил ученый.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Опреснительные установки обещают построить в Судаке, Керчи, Феодосии. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отработать вопросы размещения опреснительных установок в Судаке, Керчи и Феодосии, а также тех муниципалитетах, которые снабжаются за счет подземных источников.

Проект яхт-стоянки в Балаклаве раскритиковали в Союзе архитекторов Севастополя. Создание марины повлечет многократные нагрузки на городок и конфликты между местными жителями и владельцами «коттеджей под парусом», считает архитектор Пушкарев.

Крымчанам показали какой может быть будет яхтенная марина в Балаклаве. В Севастополе в электронном виде начались общественные обсуждения проекта яхтенной марины в Балаклаве.

В ООН дали катастрофический прогноз на 2021 год. Мир столкнулся с сильнейшим за 75 лет кризисом, вызванным пандемией, — на грани голодной смерти оказались почти 270 млн человек.