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Общество

Крымские мужчины стали чаще выбирать женщин с детьми

10:29 вторник, 8 декабря 2020

В Крыму мужчины часто ищут женщин, у которых уже есть дети.

Об этом сообщил доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии Таврической академии Крымского федерального университета Василий Малкин.

«Очень часто мужчины сейчас ищут женщин уже с детьми. Они с ребенком от первого брака этой женщины налаживают отношения, добиваются того комфортного для ребенка состояния, когда он начинает называть небиологического отца папой. А потом заводят второго ребенка. Это реалии XXI века. Это не где-то там, за рубежом – это здесь у нас в Крыму», – отметил ученый.

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