Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +5
море +12

Власть

«Крымгазсети» уклонились от уплаты почти 100 млн рублей налогов

17:50 вторник, 8 декабря 2020
«Крымгазсети» уклонились от уплаты почти 100 млн рублей налогов

фото © pixabay.com

Государственное унитарное предприятие «Крымгазсети» уклонилось от уплаты почти 100 млн рублей налогов.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что с апреля 2015 по март 2017 года должностные лица из числа руководства ГУП «Крымгазсети» в целях получения необоснованной налоговой выгоды и занижения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации отразили в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо ложные сведения, которые затем предоставили в налоговый орган. В результате чего предприятие уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 99 миллионов рублей, что является особо крупным размером», – сообщила Постнова.

По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ. Во время расследования дела удалось добиться полного погашения задолженности.

Следователи принимают меры для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Московский предприниматель предложил больше миллиона долларов за крымскую виллу. Крымские власти провели аукцион, на котором продавали объект культурного наследия в Симеизе.

Севастополь по-прежнему будет тратить больше, чем зарабатывать. Правительство Севастополя в ходе сегодняшнего заседания рассмотрело и поддержало законопроект городского бюджета на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 гг. В понедельник его планируют внести в Законодательное собрание региона.

Еще одна российская компания разорила крымский бюджет на 37 млн рублей. Прокуратура выявила нарушения на 37 млн рублей компанией из Татарстана при строительства детского сада в Симферополе, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

«Прибой» за 76 млн: в Коктебеле продают базу отдыха вместе с пляжем. Крымские власти выставили на продажу объекты недвижимости в Коктебеле, расположенные на территории бывшей базы отдыха «Прибой».

Stars
Лоза рассказал подробности «крымского кидалова»

Лоза рассказал подробности «крымского кидалова»

Известный российский певец, поэт и исполнитель Юрий Лоза рассказал о том, как его «кинули в Крыму» с квартирой, где он планировал отдохнуть.

Власть
Украинский силовик и бизнесмен избраны в Общественную палату Севастополя

Украинский силовик и бизнесмен избраны в Общественную палату Севастополя

Заксобрание Севастополя сегодня, отказавшись от обсуждения кандидатов, избрало трех новых членов Общественной палаты города.

Власть
Суд в Киеве разрешил задержать российского вице-адмирала из-за событий в Керченском проливе

Суд в Киеве разрешил задержать российского вице-адмирала из-за событий в Керченском проливе

Шеченковский районный суд Киева постановил задержать заместителя председателя Погрануправления ФСБ России, вице-адмирала Геннадия Медведева, подозреваемого в «организации захвата украинских военных кораблей у берегов Крыма в 2018 году», сообщают украинские СМИ.

Власть
Суд запретил строительство в районе Тихой бухты

Суд запретил строительство в районе Тихой бухты

В администрации Феодосии сообщают, что собственнику земельного участка в пгт Орджоникидзе, возле границ Тихой бухты, где на минувшей неделе появилась тяжелая техника, запретили осуществлять строительные работы.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации