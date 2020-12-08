«Крымгазсети» уклонились от уплаты почти 100 млн рублей налогов

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Государственное унитарное предприятие «Крымгазсети» уклонилось от уплаты почти 100 млн рублей налогов.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что с апреля 2015 по март 2017 года должностные лица из числа руководства ГУП «Крымгазсети» в целях получения необоснованной налоговой выгоды и занижения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации отразили в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо ложные сведения, которые затем предоставили в налоговый орган. В результате чего предприятие уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 99 миллионов рублей, что является особо крупным размером», – сообщила Постнова.

По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ. Во время расследования дела удалось добиться полного погашения задолженности.

Следователи принимают меры для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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