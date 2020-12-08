Крымчанин отсидит в тюрьме более 13 лет за изнасилование ребенка

В Симферополе вынесли приговор 37-летнему мужчине за изнасилование и грабеж несовершеннолетней.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как установили следователи, в конце марта текущего года подсудимый на территории промышленной зоны в Симферополе изнасиловал девочку, не достигшую 14-летнего возраста, и совершил иные действия сексуального характера в отношении другой. После чего мужчина открыто похитил денежные средства, принадлежащие одной из потерпевших.

Железнодорожный районный суд Симферополя признал подсудимого виновным. Ему назначили 13 лет и шесть месяцев лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с осужденного взыскан ущерб в размере 800 тыс. рублей. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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