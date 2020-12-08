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Коронавирус в Крыму

Крым получил 500 доз российской вакцины от коронавируса

20:32 вторник, 8 декабря 2020
Крым получил 500 доз российской вакцины от коронавируса

фото © Новости Крыма

На полуостров доставлены первые 500 доз вакцины от коронавируса Гам-КОВИД-Вак, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Об этом в Facebook написал Министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

«Планируется, что первый этап иммунизации будет начат с 12 декабря, после завершения всех необходимых подготовительных работ. В первую очередь, вакцинацией будут охвачены медицинские работники, находящиеся в группе риска и работающие в инфекционных госпиталях, где оказывается помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией», - написал Александр Остапенко.

Он отметил, что пока препарат хранится на складах ГУП РК «Крымфармацея».

«Вакцинированы будут только те медработники, которые приняли самостоятельное добровольное решение привиться, и сообщили о нем руководству медицинского учреждения, где работают. Обязательным условием для вакцинации является отсутствие противопоказаний», - подчеркнул министр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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