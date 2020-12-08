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Водный кризис

Константинов через Instagram объявил войну за воду

14:12 вторник, 8 декабря 2020
Константинов через Instagram объявил войну за воду

фото © lb.ua

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов анонсировал борьбу за водную автономию республики.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Наступающий год станет для всех нас годом борьбы за водную автономию республики. В последние годы мы уже получили такую автономию в энергетической сфере, справились с транспортной блокадой, – написал Константинов. – Мы должны объявить тотальную войну потерям воды в сетях, существенно ускорить реконструкцию сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах (изношенность 80-90%)».

Спикер отметил, что 2020 год оказался самым засушливым за 150 лет и напомнил, что в другой засушливый год – 1994 – Северо-Крымский канал работал, но крымчане все равно получали воду по графику: через день на четыре часа.

«Тем не менее, после той засухи за оставшиеся 20 лет нашего пребывания в составе Украины ничего существенного в области водообеспечения Крыма сделано не было: не до того было Киеву. Теперь же на решение проблемы водоснабжения полуострова правительство России направляет около 50 миллиардов рублей», – написал он.

Константинов добавил, что крымчанам следует сделать работу по водообеспечению «делом всенародным, всекрымским».

По оценке властей Крыма, при самом пессимистическом сценарии графики подачи воды потребителям в Крыму сохранятся до конца следующего года. В ближайшее время для всех муниципалитетов будут разработаны «светофорные» графики подачи воды, которые будут зависеть от запасов в водохранилищах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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