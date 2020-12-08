Какой сегодня праздник 8 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 8 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный День художника

Фото bash.news

8 декабря отмечается Международный день художника, который был учрежден в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».

Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником 20 века.

Так что единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось. Но, наверное, это и не плохо: пусть будет больше поводов поздравить тех, кто несет красоту искусства в нашу жизнь.

День художника – это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник – для всех любителей прекрасного.

Католическое торжество непорочного зачатия Девы Марии

День непорочного зачатия Девы Марии, культ которой очень популярен в католицизме, — один из главных праздников, посвященных Богородице. Имеет высший статус в иерархии католических праздников — торжества. Во всех европейских костелах в этот день совершаются торжественные богослужения.

Непорочное зачатие Девы Марии (лат. Immaculata conceptio) — католический догмат, согласно которому Дева Мария была зачата от обычных родителей, но на Нее не перешел первородный грех. Догмат отвергается православием (непорочное зачатие Марии, но не ее девственность), протестантизмом и более мелкими христианскими течениями.

Климентьев день (Клим Холодный)

Народный праздник «Клим Холодный» отмечается 8 декабря (по старому стилю - 25 ноября). В церковном календаре это день памяти священномученика Климента, папы Римского, ученика апостола Петра. В православии его почитают как одного из первых христианских проповедников в русских землях (по преданию, его сослали из Рима в район современного Севастополя). Другие названия праздника: «Клим», «Климентьев день», «День Климента», «Клим-морозник». На дворе уже стояли настоящие морозы, оттого Клима и прозвали холодным. В этот день матери обращались к святому с просьбой защитить своих чад от грядущих холодов.

Также сегодня, 8 декабря, отмечают такие праздники:

- День образования российского казначейства

- День Великого Незнания

- День путешественника во времени (Pretend to be a Time Traveler Day)

- День сала (National Lard Day) в США

- День шоколадного пирожного (National Brownie Day) в США

- День бармена (National Bartender Day) в США

- День пляжа в Уругвае

- День матери в Панаме

- День финской музыки

- День молодежи в Албании

- День Конституции Узбекистана

- День студента в Болгарии, Македонии

- День работников радио и телевидения Кыргызстана

- День Конституции Румынии

- Праздник богини Ишчель в Мексике

Сегодня именины празднуют: Петр, Климент, Виргиния.

Что происходило 8 декабря в прошлые годы

1154 - Ростислав Мстиславич стал великим князем Киевским.

1854 - Папа римский Пий IX провозгласил догму непорочного зачатия Девы Марии.

1868 - Во Львове основано просветительское общество «Просвита».

1905 - - Всеобщая забастовка в Минске.

1919 - коалиция Антанты признала восточной границей Польши «линию Керзона», тем самым юридически утвердив оккупацию Польшей этнических украинских земельХолмщины, Лемковщины и Подляшья.

1941 - - В Польше немецкие войска впервые применили отравляющий газ для убийства евреев.

1941 - - Вторжение японцев в Таиланд, Малайю, Филиппины и Гонконг. Китай объявил войну Японии.

1968 - - запланирован первый в мире пилотируемый полет по облету Луны советским космическим кораблем «Зонд-7». По ряду причин полет так и не состоялся.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 декабря. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 7 декабря. Сегодня, 7 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Крымчанка Юлия Качула представила новую песню на украинском языке. Певица, преподаватель вокала из Симферополя Юлия Качула записала новую песню на украинском языке под названием «Олтар Вічності».

Коронавирус: ялтинские власти анонсировали новые ярмарки. Власти Ялты анонсируют проведение новых ярмарок, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.

По Симферополю бродит енот-беспризорник: умилительное видео. В крымской столице поселился енот. Умилительное животное облюбовало набережную Малого Салгира в районе улицы Луговой.