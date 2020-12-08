Спорт
Горячие футбольные выходные: Моуриньо «решает» в дерби, Вернер «ураганит» за «Челси», «Барса» затонула в Кадисе
фото © Новости Крыма
Моуриньо разделался с «канонирами». Тимо Вернер показал невероятный перфоманс за «Челси». «Барса» снова пробивает дно в Кадисе.
Горячие новости
Европейский футбольный уик-энд побил рекорд по числу «горячих» новостей. Большинство из них по традиции пришли из Англии. Сезон в АПЛ складывается очень интересно, все команды регулярно «проваливаются». Стабилен только «Особенный».
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Моуриньо выводит «Тоттенхэм» на первое место
Жозе снова провел мастер-класс для своего молодого коллеги Артеты. Его «канониры» были показательно обыграны усилиями всего одной связки игроков:
- Харри Кейн;
- кореец Сон.
«Особенный» не стал ничего выдумывать и выставил стабильный контратакующий состав. Его и хватило для стандартной победы. Все дело в том, что Артета перемудрил сам себя и играл навесами на французского форварда Ляказетта. 44 раза крутили кроссы вингеры в штрафную на 177 сантиметрового форварда «Арсенала». Результат на табло.
Моур спокойно сохранил первое место для «шпор».
Фестиваль имени Вернера
Немецкий универсальный форвард «Челси» продолжает честно отрабатывать контракт. В поединке с «Лидсом» пенсионеры просто задавили оппонента прессингом. Ключевую роль взял на себя Тимо Вернер.
У нападающего хромает реализация, но за счет разгона атаки, умелой борьбы и прессинга, Тимо становится стержнем тактического построения Лэмпарда. Хотя в матче с «Лидсом» Тимо не забил сам, но сделал очень много для победы 3:1 и был признан лучшим игроком матча.
«Барса» утонула в Кадисе
83 процента владения мячом и поражение 1:2. Вот с каким результатом вернулись «барсики» из Кадиса. Про характер говорить уже не приходится, переломить поединок «сине-гранатовые» не способны в принципе. К проблемам психологического характера добавилась неправильная тактика и вся «Барса» столпилась в центре поля. Фланги не работали, а игроки «Кадиса» дважды реализовали контратаки. Неужели Куман «физрук»?
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