Горячие футбольные выходные: Моуриньо «решает» в дерби, Вернер «ураганит» за «Челси», «Барса» затонула в Кадисе

фото © Новости Крыма

Моуриньо разделался с «канонирами». Тимо Вернер показал невероятный перфоманс за «Челси». «Барса» снова пробивает дно в Кадисе.

Горячие новости

Европейский футбольный уик-энд побил рекорд по числу «горячих» новостей. Большинство из них по традиции пришли из Англии. Сезон в АПЛ складывается очень интересно, все команды регулярно «проваливаются». Стабилен только «Особенный».

Любопытно, что букмекеры не особенно воспринимают претензии «шпор» на титул.

Лучший коэффициент удалось найти в линии бк Мелбет - 10.25. Портал Review-bk.ru разработал обзор приложения данной букмекерской конторы, но бетторам необходимо подробно его изучить прежде чем скачать мелбет на мобильный телефон.

Моуриньо выводит «Тоттенхэм» на первое место

Жозе снова провел мастер-класс для своего молодого коллеги Артеты. Его «канониры» были показательно обыграны усилиями всего одной связки игроков:

- Харри Кейн;

- кореец Сон.

«Особенный» не стал ничего выдумывать и выставил стабильный контратакующий состав. Его и хватило для стандартной победы. Все дело в том, что Артета перемудрил сам себя и играл навесами на французского форварда Ляказетта. 44 раза крутили кроссы вингеры в штрафную на 177 сантиметрового форварда «Арсенала». Результат на табло.

Моур спокойно сохранил первое место для «шпор».

Фестиваль имени Вернера

Немецкий универсальный форвард «Челси» продолжает честно отрабатывать контракт. В поединке с «Лидсом» пенсионеры просто задавили оппонента прессингом. Ключевую роль взял на себя Тимо Вернер.

У нападающего хромает реализация, но за счет разгона атаки, умелой борьбы и прессинга, Тимо становится стержнем тактического построения Лэмпарда. Хотя в матче с «Лидсом» Тимо не забил сам, но сделал очень много для победы 3:1 и был признан лучшим игроком матча.

«Барса» утонула в Кадисе

83 процента владения мячом и поражение 1:2. Вот с каким результатом вернулись «барсики» из Кадиса. Про характер говорить уже не приходится, переломить поединок «сине-гранатовые» не способны в принципе. К проблемам психологического характера добавилась неправильная тактика и вся «Барса» столпилась в центре поля. Фланги не работали, а игроки «Кадиса» дважды реализовали контратаки. Неужели Куман «физрук»?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кто же победит в топ-матче 16-го тура РПЛ: казанский «Рубин» или ЦСКА. Актуальный прогноз на ключевое противостояние в РПЛ. Какой результат будет в матче «Рубина» и ЦСКА. Лучшая ставка на поединок «Рубина» и московских армейцев.

Эволюция Икера Касильяса: гордость и слава «сливочных». Гордость мадридского «Реала». Как Икер занял в юном возрасте место в воротах мадридского суперклуба. Испытания, выпавшие на Икера.

Рикардо Кака - история скромного гения. Кака - самый яркий игрок эпохи третьего расцвета Милана. Как великолепный бразильский плеймейкер стал легендой итальянского клуба.

Уход легендарного спортсмена UFC Андерсона Силвы. Бразильский паук завершил карьеру, трогательно попрощавшись со своими фанатами в инстаграме. История успеха Андерсона Силвы, достижения и заслуги.