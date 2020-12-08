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Власть

Дворец крымских ханов в крымском Бахчисарае отреставрируют только в 2022 году

Дворцовый комплекс крымских ханов в Бахчисарае, единственный образец крымскотатарской архитектуры в мире, отреставрируют в 2022 году, на это выделили почти 2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры Республики Крым.

В ноябре 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что первую в истории полную реставрацию резиденции крымских ханов в Бахчисарайском дворце завершат в 2021 году.

«Общий объем предусмотренных средств на реализацию комплекса работ по реставрации составляет 1,979 млрд рублей. Срок завершения реставрационных работ - 2022 год», - сообщили в пресс-службе.

На восьми из 16 объектах комплекса ведутся ремонтно-реставрационные работы. Заключены контракты на разработку проектной документации по трем объектам, на стадии заключения - еще по двум.

Общая площадь дворцового комплекса - около 4 га. Это была резиденция правителей Крымского ханства в XVI-XVIII веках. Комплекс подвергался разграблениям и разрушениям. Не сохранились зимний дворец, три из четырех гаремных корпусов, пять мраморных бань, дворцовая утварь. В состав ансамбля «Ханский дворец» входят 16 объектов культурного наследия федерального значения. В 1820 года Александр Пушкин посетил Бахчисарай и дворец, написал поэму «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца». По данным историков, именно эти произведения помогли сохранить название города.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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