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Власть

До конца года в Симферополе появятся шесть новых светофоров

Срок установки новых светофоров – до 31 декабря 2020 года.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил руководитель светофорной службы Симферополя Андрей Хорев.

Новые светофоры в Симферополе появятся на следующих перекрестках:

- проспект Вернадского – улица Мира;

- улица Русская – улица Батурина;

- улица Залесская – улица Севастопольская;

- улица Генерала Родионова – улица Ялтинская;

- улица Кечкеметская – улица Сельвинского;

- улица Данилова – улица Аэрофлотская;

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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