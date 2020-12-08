Власть
До конца года в Симферополе появятся шесть новых светофоров
Срок установки новых светофоров – до 31 декабря 2020 года.
Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил руководитель светофорной службы Симферополя Андрей Хорев.
Новые светофоры в Симферополе появятся на следующих перекрестках:
- проспект Вернадского – улица Мира;
- улица Русская – улица Батурина;
- улица Залесская – улица Севастопольская;
- улица Генерала Родионова – улица Ялтинская;
- улица Кечкеметская – улица Сельвинского;
- улица Данилова – улица Аэрофлотская;
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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