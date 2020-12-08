Будет еще хуже: Крым готовится к тотальному дефициту воды

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Ситуация с водообеспечением Крыма продолжает ухудшаться.

В Аянском водохранилище – одном из основных источников Симферополя воды осталось на 8 дней.

При этом Тайганское водохранилище, из которого перекачивали воду в Симферопольское, со следующей недели перестанет питать крымскую столицу, так как Белогорскому району, в котором оно расположено, самому не хватает влаги, а других источников в районе нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал проблему системной и поручил всем муниципалитетам рассчитать последствия от сокращения запасов воды в основных питающих источниках и на основе этого анализа разработать графики подачи воды на случай тотального дефицита, а также установить опреснительные установки.

Опреснительные станции планируют построить в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии. Пилотный проект для Симферополя, по словам Аксенова уже реализуется в селе Фрунзе. По остальным сроки пока не называются.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Запасов Аянского водохранилища хватит на восемь дней. В Аянском водохранилище воды хватит всего на восемь дней, но специалисты планируют переправлять ее потребителям из других источников.

Три часа утром и три часа вечером: в Ялте вводят жесткий график подачи воды. Большая Ялта с 14 декабря перейдет на подачу воды населению по графику.

Власти обещают начать реконструкцию очистных сооружений на ЮБК. Реконструкция включенных в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя канализационно-очистных сооружений Южного берега Крыма начнется в 2021 году.

Стало известно, когда в Симферополь пустят воду из Бештерек-Зуйского водозабора. С 18 апреля в систему водоснабжения Симферополя начнет поступать вода из Бештерек-Зуйского водозабора, утверждает министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.