Водный кризис
Развитие сюжета: Опреснительные установки обещают построить в Судаке, Керчи, Феодосии ● Запасов Аянского водохранилища хватит на восемь дней ● Три часа утром и три часа вечером: в Ялте вводят жесткий график подачи воды ● В ближайшее время в Крыму ожидается дефицит осадков ● Стало известно, когда в Симферополь пустят воду из Бештерек-Зуйского водозабора
Будет еще хуже: Крым готовится к тотальному дефициту воды
фото © Новости Крыма
Ситуация с водообеспечением Крыма продолжает ухудшаться.
В Аянском водохранилище – одном из основных источников Симферополя воды осталось на 8 дней.
При этом Тайганское водохранилище, из которого перекачивали воду в Симферопольское, со следующей недели перестанет питать крымскую столицу, так как Белогорскому району, в котором оно расположено, самому не хватает влаги, а других источников в районе нет.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал проблему системной и поручил всем муниципалитетам рассчитать последствия от сокращения запасов воды в основных питающих источниках и на основе этого анализа разработать графики подачи воды на случай тотального дефицита, а также установить опреснительные установки.
Опреснительные станции планируют построить в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии. Пилотный проект для Симферополя, по словам Аксенова уже реализуется в селе Фрунзе. По остальным сроки пока не называются.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Запасов Аянского водохранилища хватит на восемь дней. В Аянском водохранилище воды хватит всего на восемь дней, но специалисты планируют переправлять ее потребителям из других источников.
Три часа утром и три часа вечером: в Ялте вводят жесткий график подачи воды. Большая Ялта с 14 декабря перейдет на подачу воды населению по графику.
Власти обещают начать реконструкцию очистных сооружений на ЮБК. Реконструкция включенных в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя канализационно-очистных сооружений Южного берега Крыма начнется в 2021 году.
Стало известно, когда в Симферополь пустят воду из Бештерек-Зуйского водозабора. С 18 апреля в систему водоснабжения Симферополя начнет поступать вода из Бештерек-Зуйского водозабора, утверждает министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.
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