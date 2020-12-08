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Власть

Беременных керчанок заставляют платно проходить обследования, предусмотренные полисом ОМС

12:33 вторник, 8 декабря 2020
Керчь

Жительницы Керчи жалуются, что их заставляют оплачивать услуги, предусмотренные системой обязательного медицинского страхования.

Горожанки рассказывают, что при постановке на учет по беременности в женской консультации их отправляют в частный медцентр делать УЗИ. Оказалось, что специалист по ультразвуковой диагностики медучреждения сама ушла в декретный отпуск, и обследовать пациенток теперь просто некому.

Часто врачи выдают беременным направления на бесплатное УЗИ в Симферополь, но иногда отправляют сразу к частникам. Да и получившие направление в крымскую столицу не всегда до нее доезжают, так как пройти платное обследование в Керчи им выходит дешевле, чем съездить на бесплатное в Симферополь.

В тексте использованы материалы: Новый день

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