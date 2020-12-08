Беременных керчанок заставляют платно проходить обследования, предусмотренные полисом ОМС

Жительницы Керчи жалуются, что их заставляют оплачивать услуги, предусмотренные системой обязательного медицинского страхования.

Горожанки рассказывают, что при постановке на учет по беременности в женской консультации их отправляют в частный медцентр делать УЗИ. Оказалось, что специалист по ультразвуковой диагностики медучреждения сама ушла в декретный отпуск, и обследовать пациенток теперь просто некому.

Часто врачи выдают беременным направления на бесплатное УЗИ в Симферополь, но иногда отправляют сразу к частникам. Да и получившие направление в крымскую столицу не всегда до нее доезжают, так как пройти платное обследование в Керчи им выходит дешевле, чем съездить на бесплатное в Симферополь.

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