Водный кризис
Развитие сюжета: Три часа утром и три часа вечером: в Ялте вводят жесткий график подачи воды ● В ближайшее время в Крыму ожидается дефицит осадков ● Стало известно, когда в Симферополь пустят воду из Бештерек-Зуйского водозабора ● «Расход превышает поступления в 10 раз»: в сети показали полностью высохшее водохранилище в Крыму ● В Крыму с 2021 года начнут отключать воду за долги
Запасов Аянского водохранилища хватит на восемь дней
фото © Новости Крыма
В Аянском водохранилище воды хватит всего на восемь дней, но специалисты планируют переправлять ее потребителям из других источников.
Об этом сообщил руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов.
«На этой неделе в Симферополе пройдет врезка перемычки, которая позволит с западного направления гарантировано подать воду из Аянского водохранилища. В нем сейчас осталось запасов всего на восемь дней, но нас это уже не пугает, так как успеваем перехватить воду из скважины», - пояснил Баженов на заседании штаба по ситуации с водой в Крыму.
Он добавил, что запасов в водохранилищах полуострова становится все меньше.
«За прошедшие сутки из Симферопольского водохранилища подняли всего лишь 51,9 тысячи кубов воды, а перекачали с западного направления 65 тысяч. То есть доля водохранилищ постоянно снижается. Мутность во всех водохранилищах в норме», - заключил руководитель предприятия.
Кроме того, с середины декабря планируется прекратить подачу воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе на Симферополь.
«Тайганское водохранилище в полном объеме нужно перебросить на водообеспечение Белогорского района. В зиму перекачка по этим трубам вряд ли будет. Чтобы трубы не размерзлись, с 15 декабря остановим перекачку из водохранилища», - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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