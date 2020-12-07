Запасов Аянского водохранилища хватит на восемь дней

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В Аянском водохранилище воды хватит всего на восемь дней, но специалисты планируют переправлять ее потребителям из других источников.

Об этом сообщил руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов.

«На этой неделе в Симферополе пройдет врезка перемычки, которая позволит с западного направления гарантировано подать воду из Аянского водохранилища. В нем сейчас осталось запасов всего на восемь дней, но нас это уже не пугает, так как успеваем перехватить воду из скважины», - пояснил Баженов на заседании штаба по ситуации с водой в Крыму.

Он добавил, что запасов в водохранилищах полуострова становится все меньше.

«За прошедшие сутки из Симферопольского водохранилища подняли всего лишь 51,9 тысячи кубов воды, а перекачали с западного направления 65 тысяч. То есть доля водохранилищ постоянно снижается. Мутность во всех водохранилищах в норме», - заключил руководитель предприятия.

Кроме того, с середины декабря планируется прекратить подачу воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе на Симферополь.

«Тайганское водохранилище в полном объеме нужно перебросить на водообеспечение Белогорского района. В зиму перекачка по этим трубам вряд ли будет. Чтобы трубы не размерзлись, с 15 декабря остановим перекачку из водохранилища», - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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