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Новый год в Крыму

Власти России подготовили правила «безопасного Нового года»

19:47 понедельник, 7 декабря 2020
Власти России подготовили правила «безопасного Нового года»

фото © Новости Крыма

Роспотребнадзор РФ порекомендовал провести новогодние праздники в кругу семьи и ограничить контакты на время зимних каникул.

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Также специалисты посоветовали отказаться от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.

«Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными. Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга», - говорится в сообщении.

Друзей и родственников посоветовали не приглашать к себе домой, так как это может значительно повысить риск инфицирования.

Еще в Роспотребнадзоре напомнили о важности соблюдения масочного режиме во всех местах, где возможна передача инфекции.

Кроме этого, от поездок за границу в эти новогодние праздники также посоветовали отказаться.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление об отмене всех массовых мероприятий в период с 20 декабря и до окончания новогодних праздников. Ограничения коснулись как корпоративов, так и в целом новогодних торжеств.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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