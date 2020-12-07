Новый год в Крыму
Развитие сюжета: «Крым, ты че?!»: симферопольцев возмутила пропажа главной елки города ● Проценко показала, какой будет новая главная елка Симферополя ● В Крыму обещают найти и наказать всех, кто будет проводить вечеринки на Новый год ● Оркестр Дедов Морозов и салют: как в Ялте пройдут новогодние праздники ● В Ялте отказались от дополнительных трат на иллюминацию к Новому году
Власти России подготовили правила «безопасного Нового года»
фото © Новости Крыма
Роспотребнадзор РФ порекомендовал провести новогодние праздники в кругу семьи и ограничить контакты на время зимних каникул.
Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Также специалисты посоветовали отказаться от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.
«Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными. Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга», - говорится в сообщении.
Друзей и родственников посоветовали не приглашать к себе домой, так как это может значительно повысить риск инфицирования.
Еще в Роспотребнадзоре напомнили о важности соблюдения масочного режиме во всех местах, где возможна передача инфекции.
Кроме этого, от поездок за границу в эти новогодние праздники также посоветовали отказаться.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление об отмене всех массовых мероприятий в период с 20 декабря и до окончания новогодних праздников. Ограничения коснулись как корпоративов, так и в целом новогодних торжеств.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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