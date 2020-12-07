Власти обещают начать реконструкцию очистных сооружений на ЮБК

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Реконструкция включенных в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя канализационно-очистных сооружений Южного берега Крыма начнется в 2021 году.

Всего в ФЦП попали 13 таких объектов, сообщил в эфире телеканала «Миллет» министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов

«Новые объекты, которые в ФЦП включены – это 13 объектов, в основном, реконструкция – это канализационные очистные сооружения Южного берега Крыма. По двум объектам мы уже получили положительное заключение экспертизы, и в следующем году начинаем строить. По 11 объектам мы приступаем в начале следующего года к проектированию», – привел данные министр.

По информации Храмова, на части новых очистных сооружений уже начались строительные работы. «Мы уже строим часть очистных. Это – очистные сооружения в поселке Оленевка Черноморского района, очистные сооружения в Коктебеле, Орджоникидзе. Приступаем к строительству в следующем году уже к запроектированным объектам. Это – очистные в поселке Ленино. Запроектировали КОС «Утес», – добавил министр.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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