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Власть

Власти обещают начать реконструкцию очистных сооружений на ЮБК

11:03 понедельник, 7 декабря 2020
Ялта
Власти обещают начать реконструкцию очистных сооружений на ЮБК

фото © Новости Крыма

Реконструкция включенных в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя канализационно-очистных сооружений Южного берега Крыма начнется в 2021 году.

Всего в ФЦП попали 13 таких объектов, сообщил в эфире телеканала «Миллет» министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов

«Новые объекты, которые в ФЦП включены – это 13 объектов, в основном, реконструкция – это канализационные очистные сооружения Южного берега Крыма. По двум объектам мы уже получили положительное заключение экспертизы, и в следующем году начинаем строить. По 11 объектам мы приступаем в начале следующего года к проектированию», – привел данные министр.

По информации Храмова, на части новых очистных сооружений уже начались строительные работы. «Мы уже строим часть очистных. Это – очистные сооружения в поселке Оленевка Черноморского района, очистные сооружения в Коктебеле, Орджоникидзе. Приступаем к строительству в следующем году уже к запроектированным объектам. Это – очистные в поселке Ленино. Запроектировали КОС «Утес», – добавил министр.

Ранее сообщалось, что законодатели и ученые планируют разработать технический регламент для водопроводных сетей, чтобы снизить потери воды в Крыму.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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