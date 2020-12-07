Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +1
море +12

Жилплощадь

Власти Крыма решили забирать «ничейную недвижимость»

18:16 понедельник, 7 декабря 2020
Власти Крыма решили забирать «ничейную недвижимость»

фото © Новости Крыма

Бесхозяйная недвижимость может быть признана муниципальным имуществом по истечении года с момента постановки такого объекта на учет органом регистрации прав.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Алексей Костин.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ Госкомрегистр принимает на учет недвижимые вещи в качестве бесхозяйных по заявлениям органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. Если администрация муниципалитета выявила на своей территории не имеющий собственника объект, она вправе обратиться в комитет с документами, подтверждающими, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее. При приеме заявления госрегистратор проверяет отсутствие прав на указанное строение или землю в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). И если в отношении объекта будут обнаружены ранее зарегистрированные права или обременения, то документы на оформление бесхозяйного объекта вернут заявителю без рассмотрения.

— Через год после того, как Госкомрегистр внес сведения в ЕГРН о том, что имущество бесхозяйное, местный орган власти может претендовать на признание такого объекта муниципальным. Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество. Не стоит забывать и об особенностях, предусмотренных республиканским законодательством. Статья 2-1 Закона Республики Крым № 38-ЗРК прямо относит бесхозяйные инженерные сети, например, газопроводы и линии электропередач, предназначенные для обеспечения функционирования объектов социальной, производственной и общественной инфраструктуры, а также автодороги регионального и межмуниципального значения к собственности Республики Крым, – объяснил Костин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополь будет сотрудничать с российским Брянском. Председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев и глава города Брянска Марина Дбар подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве.

Экс-вице-премьера Крыма станет заместителем главы администрации Ялты. Депутаты горсовета Ялты согласовали на должность заместителя главы администрации города экс-заместителя председателя правительства Крыма Евгению Бавыкину.

Арестованный бывший заммэра Евпатории рассказал кто его подставил. Бывший замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк написал из следственного изолятора обращение, в котором рассказал о деталях оговора со стороны «нажитых врагов», которым он «перешел дорогу».

Тысячи иностранных студентов не могут попасть в Крым. Половина иностранных студентов Крымского федерального университета не может попасть на полуостров из-за пандемии коронавируса.

Спорт
«Фаворит» грезит возрождением во второй части сезона, «Крымтеплица» меняет тренера

«Фаворит» грезит возрождением во второй части сезона, «Крымтеплица» меняет тренера

Новый сезон в чемпионате Крыма развивается по неожиданному сценарию. Чемпион прошлого сезона «Евпатория» в этом розыгрыше выступает неважно и идет лишь на четвертом месте в турнирной таблице.

Власть
Турция предложила Украине недорого разгромить российские ПВО в Крыму

Турция предложила Украине недорого разгромить российские ПВО в Крыму

Турция сообщила о предложении Украине купить убийц российских ПВО в Крыму.

Странности
Поклонская сравнила Крым с Марсом и зовет Маска

Поклонская сравнила Крым с Марсом и зовет Маска

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская пригласила американского инноватора Илона Маска решить проблему с водой на полуострове.

Происшествия
Мошенники выманили у российского певца Лозы деньги под предлогом аренды жилья в Крыму

Мошенники выманили у российского певца Лозы деньги под предлогом аренды жилья в Крыму

Мошенники обманули российского певца и композитора Юрия Лозу, похитив у него 11 тыс. рублей за якобы аренду квартиры в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации