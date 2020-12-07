Власти Крыма решили забирать «ничейную недвижимость»

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Бесхозяйная недвижимость может быть признана муниципальным имуществом по истечении года с момента постановки такого объекта на учет органом регистрации прав.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Алексей Костин.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ Госкомрегистр принимает на учет недвижимые вещи в качестве бесхозяйных по заявлениям органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. Если администрация муниципалитета выявила на своей территории не имеющий собственника объект, она вправе обратиться в комитет с документами, подтверждающими, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее. При приеме заявления госрегистратор проверяет отсутствие прав на указанное строение или землю в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). И если в отношении объекта будут обнаружены ранее зарегистрированные права или обременения, то документы на оформление бесхозяйного объекта вернут заявителю без рассмотрения.

— Через год после того, как Госкомрегистр внес сведения в ЕГРН о том, что имущество бесхозяйное, местный орган власти может претендовать на признание такого объекта муниципальным. Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество. Не стоит забывать и об особенностях, предусмотренных республиканским законодательством. Статья 2-1 Закона Республики Крым № 38-ЗРК прямо относит бесхозяйные инженерные сети, например, газопроводы и линии электропередач, предназначенные для обеспечения функционирования объектов социальной, производственной и общественной инфраструктуры, а также автодороги регионального и межмуниципального значения к собственности Республики Крым, – объяснил Костин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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