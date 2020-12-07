В Симферополе поймали серийного похитителя продуктов из супермаркетов

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, совершившего серию краж в одном из супермаркетов Симферополя.

Утром на одном из охраняемых объектов Симферополя сработала кнопка тревожной сигнализации. Оперативно прибывший по тревоге наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал на выходе из торгового заведения мужчину, который не заплатив, вынес за пределы кассовой зоны товар.

Злоумышленником оказался 57-летний житель одного из сел Джанкойского района Республики Крым, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. По словам охранников магазина, после просмотра записи видеокамер, они установили, что похожий на задержанного гражданин днем ранее уже дважды наведывался в магазин и похищал товар с полок.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа территориального отдела МВД. Задержанного росгвардейцы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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