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Происшествия

В Севастополе пожилой мужчина попал в больницу после ссоры с женой

11:33 понедельник, 7 декабря 2020
Севастополь

В Севастополе бытовая ссора с женой закончилась для 66-летнего мужчины госпитализацией в медицинское учреждение.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Севастополю, приехав домой, женщина обнаружила избитого мужа и вызвала медиков.

«Как оказалось, накануне между супружеской парой произошел бытовой конфликт, после которого женщина пожаловалась своему сыну на сожителя. Решив разобраться с обидчиком матери, 32-летний пасынок отправился в квартиру, где они проживали, и, воспользовавшись отсутствием посторонних, избил мужчину», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали подозреваемого. Его комментарии отсутствуют.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.112 Уголовного кодекса России – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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