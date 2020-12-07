В Севастополе нашли тела шестерых красноармейцев

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Шестерых красноармейцев подняли севастопольские поисковики. И имя лишь одного из них удалось восстановить – по сохранившему вкладышу в смертном медальоне.

Останки бойцов 386-й стрелковой дивизии обнаружили на месте кровопролитных боев – на подступах к Сапун-горе в районе Золотой балки. О том, что удалось найти севастопольским поисковикам – смотрите в сюжете НТС.

Солдатская каска, медальон, бляшка от ремня и нашивка с гербом – эти вещи принадлежали старшему лейтенанту Петру Федоровичу Саханову. Останки бойца удалось найти севастопольским поисковикам в районе Золотой Балки. С 27-го по 29-е июня 1942 года на этом месте шли ожесточенные бои. 386-я стрелковая дивизия держала рубежи, не пуская немцев к выходу на штурм Сапун-горы.

Сергей Наталевич, поисковик отряда «Память» севастопольской поисковой организации «Долг»: «Бои были тяжелые. Советские части находились в тяжелом состоянии, бойцы были измотаны. В ходе этих двухдневных боев дивизия потеряла 80% личного состава, фактически перестала существовать в виду того, что был захвачен штаб. Командир дивизии полковник Скутельник пропал без вести».

Война не закончена, пока не похоронен последний ее солдат. В севастопольской земле остаются тысячи бойцов, так и не вернувшихся с той страшной войны домой. И спустя почти 8 десятков лет поисковикам удается их отыскать.

Андрей Петров, командир поискового отряда «Бриз»: «Стрелковый окоп на отделение по 1942-му году, советский. Пытаемся его открыть, посмотреть на останки бойцов – есть или нет, на наличие. Был скоротечный бой, буквально два-три часа. Сколько люди успели настрелять, потом отошли на Сапун-гору, когда их смяла артиллерия уже».

Работы ведутся на разной глубине. Где-то она составляет немногим более метра, а где-то все три. Среди находок – привычные предметы военного времени.

Андрей Петров: «Винтовка, какие-то гранаты, ложки, кружки. Собственно, ничего такого. Медальоны были пустые, были целые. Из шестерых найденных – одного удалось установить».

У уходивших на фронт была примета – считалось, что если не заполнять медальон, то повезет и вернешься живым. Из-за этого суеверия могилы многих бойцов остаются безымянными.

Сергей Наталевич: «На данной территории силами поискового отряда «Память», поискового отряда «Бриз» были подняты останки шести красноармейцев в этом году. В данном случае, установлена личность одного бойца – это старший лейтенант Саханов, политрук 386-й стрелковой дивизии».

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