Происшествия
В Севастополе мужчина со сломанной ногой несколько часов пролежал в лесу
В Севастополе мужчина заблудился в лесу и получил серьезную травму ноги, сообщает 7 декабря местное управление МЧС России.
Указывается, что 6 декабря спасателям поступил звонок от мужчины, который находился в лесу в Терновке. Он рассказал, что «серьезно травмировал ногу, не может передвигаться и дезориентирован».
«На просьбу описать местность, в которой находится, никаких отличительных характеристик дать не смог, отметив лишь, что видит много хвойных деревьев», – говорится в сообщении.
По данным спасателей, в начале поисков с заявителем удавалось поддерживать связь по телефону, однако вскоре аппарат отключился.
«Спасатели несколько часов метр за метром обследовали лесную зону – до тех пор, пока не обнаружили пострадавшего. Проезд автомобиля к месту оказался невозможен. В связи с этим поисковая группа в пешем порядке с помощью носилок транспортировала мужчину к карете скорой помощи – на дорогу ушло около получаса», – уточнили в ведомстве.
У пострадавшего диагностирован перелом ноги со смещением. Всего в поисках участвовал 31 человек и 3 единицы техники, отметили в спасательной службе.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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