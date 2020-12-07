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Происшествия

В Севастополе мужчина со сломанной ногой несколько часов пролежал в лесу

14:13 понедельник, 7 декабря 2020
Севастополь

В Севастополе мужчина заблудился в лесу и получил серьезную травму ноги, сообщает 7 декабря местное управление МЧС России.

Указывается, что 6 декабря спасателям поступил звонок от мужчины, который находился в лесу в Терновке. Он рассказал, что «серьезно травмировал ногу, не может передвигаться и дезориентирован».

«На просьбу описать местность, в которой находится, никаких отличительных характеристик дать не смог, отметив лишь, что видит много хвойных деревьев», – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в начале поисков с заявителем удавалось поддерживать связь по телефону, однако вскоре аппарат отключился.

«Спасатели несколько часов метр за метром обследовали лесную зону – до тех пор, пока не обнаружили пострадавшего. Проезд автомобиля к месту оказался невозможен. В связи с этим поисковая группа в пешем порядке с помощью носилок транспортировала мужчину к карете скорой помощи – на дорогу ушло около получаса», – уточнили в ведомстве.

У пострадавшего диагностирован перелом ноги со смещением. Всего в поисках участвовал 31 человек и 3 единицы техники, отметили в спасательной службе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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