В Севастополе мужчина со сломанной ногой несколько часов пролежал в лесу

В Севастополе мужчина заблудился в лесу и получил серьезную травму ноги, сообщает 7 декабря местное управление МЧС России.

Указывается, что 6 декабря спасателям поступил звонок от мужчины, который находился в лесу в Терновке. Он рассказал, что «серьезно травмировал ногу, не может передвигаться и дезориентирован».

«На просьбу описать местность, в которой находится, никаких отличительных характеристик дать не смог, отметив лишь, что видит много хвойных деревьев», – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в начале поисков с заявителем удавалось поддерживать связь по телефону, однако вскоре аппарат отключился.

«Спасатели несколько часов метр за метром обследовали лесную зону – до тех пор, пока не обнаружили пострадавшего. Проезд автомобиля к месту оказался невозможен. В связи с этим поисковая группа в пешем порядке с помощью носилок транспортировала мужчину к карете скорой помощи – на дорогу ушло около получаса», – уточнили в ведомстве.

У пострадавшего диагностирован перелом ноги со смещением. Всего в поисках участвовал 31 человек и 3 единицы техники, отметили в спасательной службе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе лиса разгоняет бродячих котов. Бегающая по дворам севастопольских многоквартирных домов лисица продолжает вызывать неоднозначную реакцию горожан.

В Севастополе пожилой мужчина попал в больницу после ссоры с женой. В Севастополе бытовая ссора с женой закончилась для 66-летнего мужчины госпитализацией в медицинское учреждение.

В Крыму за неделю произошло 46 пожаров, два человека погибли в ДТП. В Крыму за прошедшую неделю произошло 46 пожаров, 15 из них – это возгорания сухой растительности и мусора.

В Крыму без вести пропала 18-летняя девушка. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Лиза Alert Крым.