В Севастополе лиса разгоняет бродячих котов

Бегающая по дворам севастопольских многоквартирных домов лисица продолжает вызывать неоднозначную реакцию горожан.

«Скоро в Севастополе по центру амурские тигры будут бегать. Лиса на Хрусталях за неделю всех котов разогнала!» - это сообщение в соцсетях автор подкрепил ночным видео о лисицей, перебежками двигающейся по двору многоквартирного дома.

Одни комментаторы напомнили о сбежавшей в ноябре «домашней» лисице, которую последний раз видели на улице Дмитрия Ульянова.

«Прихрамывает, значит, та же лисичка, которая на Меньшикова бегала и которую хозяин искал» - написали они.

Добавили и видео с лисой, снятое на рассвете предположительно на площади Восставших.

Ряд подписчиков настаивали на версии бешеной лисицы, другие отмечали, что осторожность попавшего в кадр зверя не характерна для больного животного. Некоторые шутили, называя районы, где пригодилась бы лиса, разгоняющая котов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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