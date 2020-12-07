В Крыму за неделю произошло 46 пожаров, два человека погибли в ДТП

В Крыму за прошедшую неделю произошло 46 пожаров, 15 из них – это возгорания сухой растительности и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму.

По информации ведомства, его сотрудники также 15 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

«Было спасено 14 человек, к сожалению, двое получили травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

В МЧС России по Крыму также сообщили, что за неделю из горно-лесной местности полуострова эвакуировали пять человек.

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