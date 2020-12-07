Власть
В Крыму при строительстве детсада пропали 37 млн рублей
Служба капитального строительства Крыма заключила госконтракт на строительство детского сада на 260 мест в городе Симферополе.
Подрядчику из Татарстана был перечислен аванс в размере 46,8 млн рублей. Однако фирма выполнила работы на сумму 9,8 млн рублей, и после этого с октября 2019 года стройка остановилась. Таким образом, ущерб бюджету составил 37 млн рублей, сообщила прокуратура Крыма.
Кроме того, выяснилось, что компания, с которой власти Крыма заключили контракт, банкрот.
Сейчас после проведения прокурорской проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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