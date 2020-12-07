В Крыму при строительстве детсада пропали 37 млн рублей

Служба капитального строительства Крыма заключила госконтракт на строительство детского сада на 260 мест в городе Симферополе.

Подрядчику из Татарстана был перечислен аванс в размере 46,8 млн рублей. Однако фирма выполнила работы на сумму 9,8 млн рублей, и после этого с октября 2019 года стройка остановилась. Таким образом, ущерб бюджету составил 37 млн рублей, сообщила прокуратура Крыма.

Кроме того, выяснилось, что компания, с которой власти Крыма заключили контракт, банкрот.

Сейчас после проведения прокурорской проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стала известна причина обвала на новой трассе в Крыму. На транспортной развязке «Дубки-Левадки» в Симферопольском районе образовались оползни, которые могли парализовать движение на дороге и привести к непоправимым последствиям. Почему подрядчик не учел возможность природного явления, и кто будет исправлять ситуацию?

Аксенов скрыл подрядчиков строительства опреснительной станции. Глава Крыма сообщил, что организации уже определены, но называть их не стал.

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В Крыму почти достроили первый этап трассы Симферополь - Мирный. Первые 25 километров трассы Симферополь – Евпатория – Мирный вышли на финальную стадию.