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В Крыму летчики отработали нанесение бомбовых ударов
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М Черноморского флота в ходе тренировочных полетов над Крымом отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов.
Об этом сообщили в отделе информобеспечения ЧФ.
«В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны условного противника», – говорится в сообщении.
Для уничтожения условного противника в море и на суше летчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно и отрабатывали условные бомбовые удары по мишенным позициям, которые имитировали отряд надводных кораблей и береговой командный пункт.
Также экипаж бомбардировщика Су-24МР выполнил задачи по ведению разведки и передаче данных по местонахождению целей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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