В Крыму автозак врезался в дерево

Несколько автомобилей вылетели за пределы проезжей части в районе Старого Крыма.

Один из пострадавших автомобилей – автозак на базе «Газели».

Короткий видеоролик опубликовали менее часа назад в сообществе автолюбителей dtpcrimea в соцсети Instagram. На кадрах видно, что автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате столкновения автомобиль не получил сильных повреждений.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Рядом с местом ДТП припаркованы три легковых автомобиля. Дальше по ходу движения виден еще один вылетевшей за пределы дороги автомобиль «Таврия».

На кадрах видно, что деревья покрыты изморозью. Вероятнее всего, водители не справились с управлением из-за обледенения дороги и в результате потери управления транспортные средства вылетели за пределы проезжей части.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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