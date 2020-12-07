Власть
В двух реках Крыма нашли вредные вещества
Специалисты Крымского гидрометцентра подытожили данные по загрязнению поверхностных вод полуострова в минувшем ноябре.
Эксперты заявили, что превышения концентраций азота нитритного зафиксированы в реке Салгир, в черте города Симферополя и поселка ГРЭС. Нашли это химическое соединение и в реке Дерекойка, протекающей по Ялте.
Так же в этих водных артериях обнаружили и превышение органических веществ.
- Содержание остальных определяемых показателей не превышало допустимый уровень, - отметили специалисты.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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