В двух реках Крыма нашли вредные вещества

Специалисты Крымского гидрометцентра подытожили данные по загрязнению поверхностных вод полуострова в минувшем ноябре.

Эксперты заявили, что превышения концентраций азота нитритного зафиксированы в реке Салгир, в черте города Симферополя и поселка ГРЭС. Нашли это химическое соединение и в реке Дерекойка, протекающей по Ялте.

Так же в этих водных артериях обнаружили и превышение органических веществ.

- Содержание остальных определяемых показателей не превышало допустимый уровень, - отметили специалисты.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти выявили новое загрязнение нефтепродуктами в бухте Севастополя. Инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выявили и пресекли еще одно крупное загрязнение нефтепродуктами Севастопольской бухты.

В Севастопольской бухте выявлено крупное загрязнение нефтепродуктами. Инспекторы Росприроднадзора выявили признаки загрязнения морской воды в Севастополе на площади около 85 тысяч кв. м.

Под Феодосией хотят застроить дикий берег Тихой бухты. В феодосийском поселке Орджоникидзе, вблизи границ знаменитой Тихой бухты, начались работы по разметке участка под новое строительство.

МЧС обеспокоилось качеством воды в Крыму. В воде из-под крана могут содержаться крайне опасные соединения.