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Власть

В двух реках Крыма нашли вредные вещества

Специалисты Крымского гидрометцентра подытожили данные по загрязнению поверхностных вод полуострова в минувшем ноябре.

Эксперты заявили, что превышения концентраций азота нитритного зафиксированы в реке Салгир, в черте города Симферополя и поселка ГРЭС. Нашли это химическое соединение и в реке Дерекойка, протекающей по Ялте.

Так же в этих водных артериях обнаружили и превышение органических веществ.

- Содержание остальных определяемых показателей не превышало допустимый уровень, - отметили специалисты.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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