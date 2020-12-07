Водный кризис
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В ближайшее время в Крыму ожидается дефицит осадков
фото © Новости Крыма
В ближайшие 7-10 дней в Крыму не ожидается снегопадов или других осадков.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист российского центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.
По его словам, дефицит осадков в декабре составит 20-40 процентов.
«На горизонте не вижу никаких ни снегопадов, ни значимых осадков по большому счету. Вся неделя пройдет в таком режиме. И похолодание будет усиливаться. В начале следующей недели вообще ударят легкие морозы. До -3 ночью, днем +3…+8. Но это всего лишь в начале недели», – сказал синоптик.
Тишковец отметил, что вторая часть недели уже пройдет под «крылом» развивающейся Балканской депрессии.
«Облачность станет побольше, но значимых осадков не будет. Благодаря тому, что ветряные потоки развернутся на юг, температура начнет расти – ночами +1…+6, днем до +9…+14», – сказал он.
Ранее Евгений Тишковец отмечал, что в Крыму в ближайшее время установится сухая и морозная погода, которую синоптики называют «марсианской».
Эксперты подтверждают, что ближайшие полгода в Крыму будут засушливыми. По словам синоптика, сам характер осадков не позволит наполнить водохранилища полуострова, как раньше.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Снега не будет: ФОБОС пообещал Крыму «марсианскую» погоду. Сухая и морозная погода, которую синоптики называют «марсианской», придет в Крым в ближайшие дни, сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 6 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 6 декабря.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 5 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 5 декабря.
«Температурные горки» ждут крымчан на выходных. В ближайшие выходные в Крыму температура воздуха будет сильно колебаться, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».
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