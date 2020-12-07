Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ректор Крымского федерального университета заразился COVID-19 ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● Каждый день новый рекорд: в Крыму 271 новых заражений коронавирусом ● У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов
В аптеках Севастополя наблюдается дефицит препарата «Арбидол»
В Севастополе в аптеках длительное время отсутствует противовирусный препарат «Арбидол», рекомендованный Министерством здравоохранения России при вирусных инфекциях типа ОРВИ.
В аптеке «Сев-Аптека» сообщили, что данного препарата «нет на поставках уже практически полгода». Похожий ответ корреспондент получил в аптеке сети «Вербена Крым» и «Фармадом». В аптеке «Волна здоровья» корреспонденту сказали, что препарат «Арбидол» «ожидается на этой неделе».
Дефицит данного препарата в городе также обусловлен тем, что его активно прописывают местные врачи в условиях эпидемии коронавируса и при ОРВИ и, как признаются провизоры, запасов на складах оказалось недостаточно.
По последним данным властей Севастополя, с начала года в городе новой коронавирусной инфекцией заболели 4769 человек, выздоровели 4286 человек, 140 умерло.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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