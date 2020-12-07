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Коронавирус в Крыму

В аптеках Севастополя наблюдается дефицит препарата «Арбидол»

19:00 понедельник, 7 декабря 2020
Севастополь

В Севастополе в аптеках длительное время отсутствует противовирусный препарат «Арбидол», рекомендованный Министерством здравоохранения России при вирусных инфекциях типа ОРВИ.

В аптеке «Сев-Аптека» сообщили, что данного препарата «нет на поставках уже практически полгода». Похожий ответ корреспондент получил в аптеке сети «Вербена Крым» и «Фармадом». В аптеке «Волна здоровья» корреспонденту сказали, что препарат «Арбидол» «ожидается на этой неделе».

Дефицит данного препарата в городе также обусловлен тем, что его активно прописывают местные врачи в условиях эпидемии коронавируса и при ОРВИ и, как признаются провизоры, запасов на складах оказалось недостаточно.

По последним данным властей Севастополя, с начала года в городе новой коронавирусной инфекцией заболели 4769 человек, выздоровели 4286 человек, 140 умерло.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названо самое массовое последствие коронавируса. У большинства переболевших коронавирусом наблюдается тенденция к повышенному артериальному давлению.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 8 до 80 лет.

Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть смертей пациентов с коронавирусом подтверждено в Крыму за минувшие сутки.

Каждый день новый рекорд: в Крыму 271 новых заражений коронавирусом. За 6 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 271 случай коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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