В аптеках Севастополя наблюдается дефицит препарата «Арбидол»

В Севастополе в аптеках длительное время отсутствует противовирусный препарат «Арбидол», рекомендованный Министерством здравоохранения России при вирусных инфекциях типа ОРВИ.

В аптеке «Сев-Аптека» сообщили, что данного препарата «нет на поставках уже практически полгода». Похожий ответ корреспондент получил в аптеке сети «Вербена Крым» и «Фармадом». В аптеке «Волна здоровья» корреспонденту сказали, что препарат «Арбидол» «ожидается на этой неделе».

Дефицит данного препарата в городе также обусловлен тем, что его активно прописывают местные врачи в условиях эпидемии коронавируса и при ОРВИ и, как признаются провизоры, запасов на складах оказалось недостаточно.

По последним данным властей Севастополя, с начала года в городе новой коронавирусной инфекцией заболели 4769 человек, выздоровели 4286 человек, 140 умерло.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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