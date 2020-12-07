Турция предложила Украине недорого разгромить российские ПВО в Крыму

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Турция сообщила о предложении Украине купить убийц российских ПВО в Крыму.

Турецкие СМИ заявили о том, что Анкара предложила Киеву купить турецкие многоцелевые ударные беспилотные летательный аппарат Bayraktar TB2S (модернизированная версия – прим. ред.), которые могут успешно громить российские средства противовоздушной обороны, очевидно, намекая на возможность дешевого разгрома российских средств ПВО на территории Крыма.

«Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina показала в Twitter ролик с полетом обновленного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 версии S, который считается убийцей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства. Новый Bayraktar TB2S, в частности, отличается наличием защищенного канала спутниковой связи. Такие БПЛА, согласно заявлению главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, в 2021 году получит Киев. В ноябре Defence Express писало, что Bayraktar TB2S «планируют направить на защиту морского побережья Черного и Азовского морей», а особенностью таких БПЛА станет увеличенная до 300 километров дальность управления или, вероятно, система спутниковой связи, которая вообще снимает понятие «дальность управления»», - об этом сообщает российское информационное издание «Лента.ру».

Специалисты в свою очередь обращают внимание на тот факт, что за все время из-за турецких дронов были потеряны лишь 6 комплексов «Панцирь-С», в то время как Турция успела потерять около 60 беспилотников этой модели, что свидетельствует о том, что «Байрактары» являются скорее не охотниками, а жертвами.

«Если турки думают, что России можно вот так свободно угрожать, то Эрдоган вполне может получить массу проблем от российского вооружения, особенно после призывов Турции идти на войну против России», - подчеркивает аналитик.

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