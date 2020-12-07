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Водный кризис

Три часа утром и три часа вечером: в Ялте вводят жесткий график подачи воды

12:17 понедельник, 7 декабря 2020
Ялта
Три часа утром и три часа вечером: в Ялте вводят жесткий график подачи воды

фото © Новости Крыма

Большая Ялта с 14 декабря перейдет на подачу воды населению по графику.

Воду будут подавать по три часа утром и вечером, сообщил сегодня на совещании по ситуации с водоснабжением Крыма министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев.

«Мы наблюдаем минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту. Это Счастливенское и Загорское водохранилища. По нашему плану, который разработан муниципальным образованием, при приближении к 6 млн кубометров наполнения, мы должны перейти к плановому снижению подачи воды. По плану мероприятий с 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено оповещение всех объектов и со следующего понедельника – переход на график подачи: по три часа утром и три часа в вечернее время», – сказал министр.

Он добавил, что власти Большой Ялты подготовили необходимое количество специальной техники и емкости, которые позволят перейти в этот режим планово.

«По дополнительным мероприятием сейчас ведется разработка новых дополнительных объемов по Большой Ялте. Дополнительные источники, которые позволят подать артезианскую воду. Кроме того, подготовлены мероприятия, расчеты и необходимая площадка для планируемого строительства опреснительной установки для Ялты», – подчеркнул Черняев.

В конце ноября был зафиксирован исторический минимум запасов воды зафиксирован в водохранилищах, питающих Ялту.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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