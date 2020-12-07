Водный кризис
Развитие сюжета: В ближайшее время в Крыму ожидается дефицит осадков ● Стало известно, когда в Симферополь пустят воду из Бештерек-Зуйского водозабора ● «Расход превышает поступления в 10 раз»: в сети показали полностью высохшее водохранилище в Крыму ● В Крыму с 2021 года начнут отключать воду за долги ● Ученый рассказал, что в Крыму станет наиболее проблемным при опреснении морской воды
Три часа утром и три часа вечером: в Ялте вводят жесткий график подачи воды
фото © Новости Крыма
Большая Ялта с 14 декабря перейдет на подачу воды населению по графику.
Воду будут подавать по три часа утром и вечером, сообщил сегодня на совещании по ситуации с водоснабжением Крыма министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев.
«Мы наблюдаем минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту. Это Счастливенское и Загорское водохранилища. По нашему плану, который разработан муниципальным образованием, при приближении к 6 млн кубометров наполнения, мы должны перейти к плановому снижению подачи воды. По плану мероприятий с 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено оповещение всех объектов и со следующего понедельника – переход на график подачи: по три часа утром и три часа в вечернее время», – сказал министр.
Он добавил, что власти Большой Ялты подготовили необходимое количество специальной техники и емкости, которые позволят перейти в этот режим планово.
«По дополнительным мероприятием сейчас ведется разработка новых дополнительных объемов по Большой Ялте. Дополнительные источники, которые позволят подать артезианскую воду. Кроме того, подготовлены мероприятия, расчеты и необходимая площадка для планируемого строительства опреснительной установки для Ялты», – подчеркнул Черняев.
В конце ноября был зафиксирован исторический минимум запасов воды зафиксирован в водохранилищах, питающих Ялту.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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