Происшествия
Стало известно сколько севастопольского леса сгорело в 2020-м году
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За минувший пожароопасный сезон, который длился в Севастополе с 23 марта по 3 декабря, произошло 962 пожара. 9 человек получили травмы, 7 погибли.
«В течение пожароопасного сезона 2020 года на территории лесного и охотничьего хозяйства региона огнем было уничтожено 5,73 гектара растительности. Однако во всех случаях возгораний огнеборцы не допустили распространения пламени и увеличения изначальной площади пожаров, в кратчайший срок устраняя последствия данных происшествий», – сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС.
В течение сезона 27 пожаров произошли в лесах. Возгорания травы фиксировались 353 раза, мусора на открытой местности – 411, на контейнерных площадках – 151. Также отмечено 52 пожара в заброшенных строениях.
В МЧС отметили, что засушливая погода в этом году усложнила пожароопасную обстановку в регионе.
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