Водный кризис
Развитие сюжета: «Расход превышает поступления в 10 раз»: в сети показали полностью высохшее водохранилище в Крыму ● В Крыму с 2021 года начнут отключать воду за долги ● Ученый рассказал, что в Крыму станет наиболее проблемным при опреснении морской воды ● В Крыму хотят потратить 213 млн на проект автоматизации системы подачи воды ● Минприроды Крыма увеличило количество проверок водопользователей
Стало известно, когда в Симферополь пустят воду из Бештерек-Зуйского водозабора
фото © пресс-служба правительства Крыма
С 18 апреля в систему водоснабжения Симферополя начнет поступать вода из Бештерек-Зуйского водозабора, утверждает министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Миллет».
«Мы сейчас активно строим водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя. Планируем рабочий пуск воды 18 апреля следующего года. Протяженность этого водовода 21 километр, диаметр – 500 мм, в две нитки. Также в этот объект входит насосная станция и обустройство самого водозабора», – цитируют Храмова в СМИ.
По его словам, «Крымгеология» бурит пять дополнительных скважин на этом водозаборе в плюс к трем уже существующим.
«После завершения работ «Крымгеологии» всего будет на этом водозаборе восемь скважин, которые нам необходимо будет обвязать, построить резервуары чистой воды и с помощью насосной станции доставить эту воду в Симферополь», – уточнил Михаил Храмов.
В ноябре сообщалось, что в Крыму начали укладку труб Бештерек-Зуйского водовода для нужд Симферополя.
В конце октября власти Крыма сообщали, что в Белогорском районе проводятся подготовительные работы для строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода к насосной станции Белая. Сообщалось, что с этого водозабора начнут качать воду в апреле 2021 году.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму с 2021 года начнут отключать воду за долги. С 1 января ГУП РК «Вода Крыма» возобновит начисление пеней и отключение должников от водоснабжения и водоотведения.
Севастопольцы могут поучаствовать в расширении кладбища. Севастопольцам предлагают поделиться идеями и обсудить проект расширения главного городского кладбища в районе 5-го километра.
В Севастополе могут исчезнуть шлагбаумы. Прокуратура города Севастополя опротестовала установку шлагбаумов, преграждающих въезд на площадь Нахимова, набережную Корнилова, площадь 50-летия СССР, набережную Назукина и в Артиллерийскую бухту.
Власти успокоили: ситуация в севастопольских моргах стабильная. А смертность от заболеваний, не связанных с ковидом, по сравнению с 2019 годом даже снизилась.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 73 новых случая заболевания COVID-19 у людей в возрасте от 8 до 80 лет.
Какой сегодня праздник 7 декабря фото
Сегодня, 7 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Россию предупредили об угрозе масштабной войны из-за Крыма
Украина требует от России возвращения Донбасса и Крыма в состав страны, а в противном случае может начаться война.
Россиянин описал новый способ обмана покупателей в магазинах Крыма
Россиянин, путешествующий по Крыму, описал новый способ обмана покупателей в местных магазинах.
18 часов назад
«Расход превышает поступления в 10 раз»: в сети показали полностью высохшее водохранилище в Крыму
17 часов назад
У переболевших COVID выше риск инфарктов и инсультов
Коронавирусная инфекция может усугубить болезни сердечно-сосудистой системы, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».