Стало известно, когда в Симферополь пустят воду из Бештерек-Зуйского водозабора

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С 18 апреля в систему водоснабжения Симферополя начнет поступать вода из Бештерек-Зуйского водозабора, утверждает министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Миллет».

«Мы сейчас активно строим водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя. Планируем рабочий пуск воды 18 апреля следующего года. Протяженность этого водовода 21 километр, диаметр – 500 мм, в две нитки. Также в этот объект входит насосная станция и обустройство самого водозабора», – цитируют Храмова в СМИ.

По его словам, «Крымгеология» бурит пять дополнительных скважин на этом водозаборе в плюс к трем уже существующим.

«После завершения работ «Крымгеологии» всего будет на этом водозаборе восемь скважин, которые нам необходимо будет обвязать, построить резервуары чистой воды и с помощью насосной станции доставить эту воду в Симферополь», – уточнил Михаил Храмов.

В ноябре сообщалось, что в Крыму начали укладку труб Бештерек-Зуйского водовода для нужд Симферополя.

В конце октября власти Крыма сообщали, что в Белогорском районе проводятся подготовительные работы для строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода к насосной станции Белая. Сообщалось, что с этого водозабора начнут качать воду в апреле 2021 году.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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